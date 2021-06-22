ЕС вполне может разработать следующий, пятый пакет санкций против Беларуси, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

“Не исключаю, что нам будет нужно подготовить пятый пакет санкций”, – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС в Люксембурге, сообщает агентство “Интерфакс-Запад“.

По словам Борреля, такие меры могут помочь “повлиять на поведение Минска”.

Боррель напомнил, что помимо подобных пакетов персональных санкций, касающихся отдельных физлиц и организаций, ЕС сейчас работает над секторальными санкциями против Беларуси.

Главы МИД стран Европейского союза в понедельник на заседании совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге утвердили новый пакет санкций в отношении Беларуси. Это четвертый пакет санкций против Беларуси. Санкции предполагают замораживание активов и запрет на выдачу виз 78 физическим лицам, также ограничительные меры затронули восемь компаний.

Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Беларуси, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

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