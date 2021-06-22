Большинство японцев выступает за отмену или перенос Олимпийских игр
Большинство японцев выступает за отмену или перенос Олимпийских игр

Только около трети японцев поддерживают проведение Олимпийских игр, об этом свидетельствуют результаты нового опроса, сообщает “Голос Америки”. Это больше 14 процентов, зафиксированных в мае, но большинство по-прежнему предпочло бы отмену или перенос соревнований из-за пандемии.

Опрос сообразуется с результатами других исследований, из которых следует, что оппозиция проведению Олимпиады в Токио немного смягчилась за месяц до открытия Игр 23 июля.

По данным опроса, проведенного газетой «Асахи Симбун», поддержка Олимпиады, отложенной из-за коронавируса, выросла до 34 процентов. Однако 32 процента по-прежнему выступают за отмену Игр, а 30 – за новый перенос. Месяц назад эти показатели составляли 43 и 40 процентов, соответственно.

Организаторы исключили новый перенос соревнований, и первые олимпийцы уже прибыли в Японию.

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