Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, в каких случаях нельзя прививаться от коронавируса «Спутником V».

По его словам, людям с седечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно вакцинироваться «Спутником V». При этом при крапивнице и конъюнктивите прививку «Спутником V» делать нельзя, если болезнь в острой фазе. Это условие распространяется и на любые другие болезни, пояснил РИА «Новости» Гинцбург, добавив, что вакцинироваться можно через две недели.

Ученый отметил, что кардиобольных с патологией надо прививать в первую очередь. «К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — сказал Гинцбург.

Он также сообщил, что вакцину можно ставить и больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию. «Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации», — подчеркнул он.

Ранее Гинцбург заявил о небходимости ревакцинации «Спутником Лайт» в связи с тем, что «Спутник V» не может полностью защитить человека от инфицирования «индийским» штаммом коронавируса COVID-19.

Поделиться ссылкой: