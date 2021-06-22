Абу-Даби предлагает туристам бесплатно вакцинироваться

Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, предлагает туристам бесплатные прививки от COVID-19. Ранее вакцины были доступны только гражданам ОАЭ и обладателям ВНЖ. Об этом во вторник, 22 июня, сообщает Reuters со ссылкой на компанию Abu Dhabi Health Services Company (SEHA), занимающуюся вопросами общественного здравоохранения в эмирате.

В частности, лица, которым разрешено пересечение границы по въездным визам, имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию в Абу-Даби. SEHA предлагает препараты против COVID-19 производства Sinopharm и Pfizer / BioNTech.

На сегодняшний день в эмирате по-прежнему действуют ограничения на въезд, включающие изоляцию и ПЦР-тестирование по прибытии. Граждане, приезжающие из других регионов страны, также проходят тестирование, чтобы доказать отсутствие инфекции. Ранее власти эмирата исключили Россию из «зеленого» списка, и теперь туристам из РФ, прибывающим в Абу-Даби, необходимо соблюдать 10-дневный карантин по прилете. Требование о предоставлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сохраняется.

В Дубае подобная процедура не введена. Согласно информации Управления здравоохранения эмирата, вакцины предоставляются только гражданам и владельцам действующего вида на жительство.

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