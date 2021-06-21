В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за прошедшую неделю на водоемах нашей страны погибли 30 человек.

Из трех десятков трагических историй 23 приходятся на минувшие выходные. Большинство ситуаций – в Могилевской (10) и Витебской (6) областях. Вода забрала жизни и четверых детей.

«Следователи и эксперты установят точные причины всех трагедий, но очень часто даже слов очевидцев достаточно, чтобы понять, каким образом могли развиваться события: употребление алкоголя, желание показать собственную удаль и отменные физические возможности, пренебрежение элементарными мерами безопасности», — отметили в ведомстве.

Спасатели МЧС и сотрудники ОСВОДа напоминают:

купание на необорудованных пляжах – опасно!

употреблять алкоголь пусть и в маленьких дозах во время отдыха – недопустимо!

детей ни на секунду нельзя оставлять без присмотра!

если кто-то тонет, нужно незамедлительно звонить спасателям по номерам 101 или 112!

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