Утром 19 июня в Браславский РОВД от медиков поступило сообщение, что на пастбище возле деревни Герчаны с множественными травмами был обнаружен труп 48-животновода. Следственно-оперативной группой установлено, что телесные повреждения погибшему ударами копыт причинили коровы.
Правоохранителям напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю, и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.
Поделиться ссылкой:
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!