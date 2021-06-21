Утром 19 июня в Браславский РОВД от медиков поступило сообщение, что на пастбище возле деревни Герчаны с множественными травмами был обнаружен труп 48-животновода. Следственно-оперативной группой установлено, что телесные повреждения погибшему ударами копыт причинили коровы.

Правоохранителям напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю, и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.

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