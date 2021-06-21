Трансляция телеканала “RTVI” прекращается в Беларуси с 27 июня, сообщает компания “Космос ТВ”.

“Информируем вас о том, что 27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы “RTVI” на территории Республики Беларусь, выдаваемый Министерством информации Республики Беларусь. В связи с этим ретрансляция телепрограммы “RTVI” в сетях СООО “КОСМОС ТВ” будет прекращена. Последний день трансляции – 26 июня 2021 года”, – говорится на сайте провайдера.

Ранее были исключены из списка российские каналы IQ HD, ЖИВИ!, Спорт 1 и Спорт 2, “Киномикс”, “Телеканал КХЛ (KHL TV channel)” и “Русская ночь”, а до этого прекратили вещание российские телеканалы “RUSSIAN MUSICBOX”, “Мама”, “CANDYMAN”, “Наш Футбол” и “НЮ АРТ ТВ”.

Кроме того, министерство информации с 12 апреля исключило Euronews из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Беларуси. В тот же день начал вещание российский канал “Победа” о Великой Отечественной войне.

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