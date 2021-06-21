Государства – кандидаты в члены Европейского Союза и страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний, сообщил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Петер Стано в понедельник, 21 июня.

“Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС”, – говорится в пресс-релизе, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат “соответствие своей национальной политики данному решению Совета”.

Совет ЕС с 5 июня ввел запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Евросоюза и на их допуск в европейские аэропорты. Запрет не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета над территорией ЕС.

Поделиться ссылкой: