Синхронно с Евросоюзом свой санкционный список дополнили США. В него вошли 16 физлиц и 5 организаций. Список опубликован на сайте Минфина США.
Организации, включенные в санкционный список:
- ЦИП на ул. Окрестина,
- УВД Брестского облисполкома,
- Внутренние войска МВД,
- ГУБОПиК,
- КГБ.
Из физлиц в список попали:
- Александр Астрейко,
- Ольга Дорошенко,
- Наталья Эйсмонт,
- Андрей Гуржий,
- Михаил Гриб,
- Наталья Кочанова,
- Сергей Калиновский,
- Николай Карпенков,
- Светлана Кацубо,
- Александр Лосякин,
- Игорь Плищевский,
- Марина Рахманова,
- Андрей Швед,
- Ирина Целиковец,
- Иван Тертель,
- Сергей Зубков.
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