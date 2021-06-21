Синхронно с Евросоюзом свой санкционный список дополнили США. В него вошли 16 физлиц и 5 организаций. Список опубликован на сайте Минфина США.

Организации, включенные в санкционный список:

  • ЦИП на ул. Окрестина,
  • УВД Брестского облисполкома,
  • Внутренние войска МВД,
  • ГУБОПиК,
  • КГБ.

Из физлиц в список попали:

  • Александр Астрейко,
  • Ольга Дорошенко,
  • Наталья Эйсмонт,
  • Андрей Гуржий,
  • Михаил Гриб,
  • Наталья Кочанова,
  • Сергей Калиновский,
  • Николай Карпенков,
  • Светлана Кацубо,
  • Александр Лосякин,
  • Игорь Плищевский,
  • Марина Рахманова,
  • Андрей Швед,
  • Ирина Целиковец,
  • Иван Тертель,
  • Сергей Зубков.

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