Совет ЕС
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Евросоюз заморозил активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондент Радио “Свобода” Рикард Йозвяк.

В список вошли бизнесмены, а также родственники Александра Лукашенко, ректоры учебных заведений, сотрудники прокуратуры, судьи, милиционеры и высокопоставленные военные.

Официально информация об этом будет опубликована сегодня, но чуть позже.

Это четвертый пакет санкций, принятый Евросоюзом против белорусского режима.

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