Евросоюз заморозил активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондент Радио “Свобода” Рикард Йозвяк.
В список вошли бизнесмены, а также родственники Александра Лукашенко, ректоры учебных заведений, сотрудники прокуратуры, судьи, милиционеры и высокопоставленные военные.
EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021
Официально информация об этом будет опубликована сегодня, но чуть позже.
Это четвертый пакет санкций, принятый Евросоюзом против белорусского режима.
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