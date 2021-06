Евросоюз заморозил активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондент Радио “Свобода” Рикард Йозвяк.

В список вошли бизнесмены, а также родственники Александра Лукашенко, ректоры учебных заведений, сотрудники прокуратуры, судьи, милиционеры и высокопоставленные военные.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today

