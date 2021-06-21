Вашингтон внес в санкционный список пять юридических и 16 физических лиц. Великобритания и Канада присоединились к санкциям ЕС, но их список куда короче.

Великобритания ввела санкции против 11 человек и 2 компаний в Беларуси — из-за нарушений прав человека.

То же самое сделала и Канада: санкции коснутся 17 человек и 5 компаний в Беларуси.

Великобритания, США, Канада и ЕС выступили с совместным заявлением.

«Мы едины в нашей глубокой обеспокоенности продолжающимися нападками режима Лукашенко на права человека, основные свободы и международное право», — говорится в заявлении.

«Сегодня мы предприняли скоординированные санкционные действия в ответ на вынужденную посадку 23 мая коммерческого рейса Ryanair между двумя государствами-членами ЕС и политически мотивированный арест журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, а также на продолжающееся нападение на права человека и основные свободы. Мы полны решимости поддерживать давно подавляемые демократические устремления народа Беларуси и мы вместе выступаем за то, чтобы возложить ответственность на режим за его вопиющее пренебрежение международными обязательствами», — говорится в документе.

«Мы едины в призыве к режиму прекратить репрессивную практику в отношении собственного народа. Мы разочарованы тем, что режим решил отказаться от своих обязательств в области прав человека, соблюдения демократических принципов и взаимодействия с международным сообществом. Мы также едины в нашем призыве к режиму Лукашенко в полной мере сотрудничать с международными расследованиями событий 23 мая; немедленно освободить всех политических заключенных; выполнить все рекомендации миссии независимых экспертов в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); и начать всеобъемлющий и подлинный политический диалог между властями и представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ», — заявили представители Запада.

Поделиться ссылкой: