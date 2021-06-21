Чем отличается четвертый пакет санкций ЕС и насколько реалистично видение представителей белорусского правительства на положение дел в Беларуси.

Министр экономики Александр Червяков заявил на БТ: «…Государство выполняет свои социальные обязательства, рост заработной платы, доходов населения, пенсий. Поэтому стабильность в экономике, конечно, предопределилась теми решениями, которые были приняты главой государства в 2020 году».

Что думают на этот счет независимые эксперты?

— Действительно, согласно тем отчетам, которые дает Белстат и Таможенный комитет, уже несколько месяцев идет довольно солидное положительное сальдо по товарам и услугам, — в экспресс-комментарии «Салідарнасці» говорит экономист Борис Желиба. — Но большей частью этот прирост обязан внешним факторам. Прежде всего, ценовым. До последнего времени наблюдался рост мировых цен на сырьевые товары. И удобрения, и нефтепродукты, которые экспортирует Беларусь, это как раз товары неглубокой переработки. И тут, можно сказать, нам в очередной раз подфартило.

При этом доктор наук не может отметить хоть сколько-нибудь положительную тенденцию в экономике страны:

— В нашей экономике были и остаются хронические болезни. В-первую очередь, это обремененность страшными долгами. Тот факт, что многие госпредприятия (если не большинство), как ковидные больные, могут жить только на «кислородной подпитке» в виде льготных кредитов, всевозможных отсрочек и т.д., говорит о том, что одни предприятия живут за счет других и за счет населения.

В итоге, мы не можем обеспечить достаточно приличную зарплату в экономике и нормальный уровень жизни в целом.

— Министр экономики сказал буквально: «Государство выполняет свои социальные обязательства, рост заработной платы, доходов населения, пенсий».

— Да, Белстат зафиксировал рост заработной платы. Но он у нас всегда обгонял производительность труда. Если сравнить нашу зарплату с заработками в соседних Польше, Литве, Латвии и даже России, то она отстает в разы. Если в Беларуси средняя заработная плата 520-530 долларов, то в Польше — 1200-1300 евро.

По уровню минимальной зарплаты мы опустились на последнее место в Европе, которое раньше занимали Украина и Молдова. У нас не поднимается уровень жизни населения уже десять лет, мы болтаемся возле этого 500 долларового фетиша, то ниже, то чуть выше. Но, большому счету, прогресса нет.

Поэтому бравурные отчеты правительства не вселяют оптимизма ни населению, ни производителям.

А по поводу санкций все вторят премьер-министру Головченко, дескать, как-нибудь переживем, отобьемся. Но аналитики говорят, что это легковесная оценка ситуации. Потому что на этот раз санкции нам сулят весьма серьезные, не только против конкретных персон и их предприятий, но и секторальные, направленные против наших основных экспортеров.

Если эти санкции будут постепенно наращиваться и разворачиваться, конечно, правительство будет делать все, чтобы их обойти, как оно это делало раньше. Но санкционная ситуация уже не та!

Пройдет еще какое-то время, наверное, 2-3 месяца, и, к сожалению, последствия от санкций коснутся каждого из нас. Потому что если будут угнетать экспорт, значит, будут уменьшаться доходы от внешнеэкономической деятельности, которые получает бюджет. А от бюджета у нас зависит 24% трудозанятых: силовики, чиновники, врачи, учителя и еще много кто.

Поэтому успехи, о которых сейчас так бодро докладывает правительство, могут оказаться временными.

Если санкции будут введены и направлены на экспорт, то у нас пострадает валютный рынок. И первый индикатор, который заметит каждый, — возобновление девальвации белорусского рубля.

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