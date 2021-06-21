Профессор Гедрюс Чеснакас из Литовской военной академии в передаче “День на Delfi” оценил усилия Беларуси как можно скорее представить свою версию событий о посаженном в Беларуси самолете, аресте Романа Протасевич и Софии Сапеги. Ведь сама информация кажется довольно запутанной, поскольку большая ее часть поступает из Беларуси, а литовские институции подробности не разглашают.

“Я бы объяснил это тем, что для Беларуси важно показать, как все было, своим внутренним потребителям, своим гражданам, показать и обосновать эти аргументы, но нельзя исключать возможность искажения информации и фактов. Расследования обычно не проводятся так быстро, и нам приходится ждать, пока наши европейские коллеги представят официальные расследования, и тогда можно будет смотреть. Конечно, Беларусь пытается отрицать или принудить отменить эти санкции, ставит под сомнение их необходимость именно путем распространения этой информации”, – говорит Гедрюс Чеснакас.

По его словам, сейчас слишком много внимания уделяется версиям из России и Беларуси, что не идет на пользу информационной плоскости.

“Очевидно, что распространяемая информация или обоснование того, почему самолет приземлился, иногда балансирует на грани абсурда. Если Запад вмешается в эти дискуссию, это уже будет поражением, потому что режиму необходимо транслировать важные сообщения, и если Запад станет защищаться, пытаясь все отрицать, это уже поражение. в информационном пространстве, поскольку нарративу из Беларуси и России уделяется значительно больше внимания, чем следовало бы”, – говорит профессор.

Лауринас Йонавичюс, политолог из Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета, уверяет, что для Беларуси и России нормально представлять факты в выгодном для них виде.

“Это нормально, потому что Беларусь занимается пропагандой и хочет направить расследование в выгодное для себя русло, поэтому отвергает реальные факты. Очевидно, что сложно собрать объективную информацию, проверить ее, потому что есть много стран, вовлеченных субъектов, необходимо провести много опросов, поэтому я бы сказал, что это хорошо, что от нас не так много информации, потому что это означает, что факты проверяются несколько раз, и то, что поступает из Беларуси и России, не является фактами, это попытка составить мнение и представить расследование в выгодной для себя форме”, – уверяет Л. Йонавичюс.

По его словам, пройдет немало времени, прежде чем мы получим результаты расследования и реальные факты. “Сидя здесь, мы действительно почти ничего не знаем, кроме того, что кто-то где-то написал. А детали, вырванные из контекста, обычно не дают какой-то верной информации, а только искажают картину, поэтому я бы посоветовал дождаться завершения расследования. Да, это займет время, хотя я представляю, как СМИ хотят узнать все как можно скорее, но здесь нужно терпение”, – добавил он.

На вопрос, чего можно ожидать от расследования, Г. Чеснакас заверил, что в первую очередь будет предпринята попытка выяснить хронологию событий.

“Я думаю, что будет попытка проследить всю эволюцию хронологии, что, как происходило, попытаются выяснить личности людей, которые путешествовали, связь между ними. Я мог бы сравнить ситуацию, когда независимые следователи пытались отследить весь процесс крушения малазийского самолета в Украине, и этот процесс позволил привлечь виновных к ответственности и открыть против них судебное разбирательство. В идеале все стороны должны работать вместе, чтобы предоставить информацию для расследования, я думаю, все зависит от того, что будет найдено в самолете, какие полетные данные, записи, все остальное, опросы пилотов – все важно и требует времени. В этом процессе заинтересованы многие страны”, – добавил собеседник.

По словам Л. Йонавичюса, для Лукашенко по-прежнему важно оставаться у власти. “Лукашенко, на мой взгляд, достиг стадии, когда совершенно неважно, что будет делать Запад, потому что он чувствует, что все, что делает Запад, будет направлено против его нахождения у власти. И нахождение у власти для него – приоритет номер один. Что думает белорусское общество и как оно об этом думает – вопрос гораздо более сложный, потому что общество, очевидно, больше всего страдает от происходящего: как от режима, так и от ужесточения санкций, это тоже скажется”.

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