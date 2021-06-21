По данным ЦИК республики, партия Пашиняна “Гражданский договор” по итогам подсчета бюллетеней со всех 2008 избирательных участков набрала 53,92 процента голосов, сообщает DW. Блок “Армения” экс-президента Кочаряна не доверяет этому.

В Армении произошла “стальная” революция, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян вечером воскресенья, 20 июня. По его словам, армянский народ за три года осуществил вторую революцию. Слова политика прозвучали на фоне предварительных результатов досрочных парламентских выборов.

“Мы предсказывали, что во время этих выборов народ Армении должен был одержать победу, что и случилось”, – отметил и.о. главы правительства. Он намерен в ближайшие дни приступить к консультациям со всеми “здоровыми политическими силами”.

Между тем ближайший соперник партии Пашиняна – блок экс-президента Роберта Кочаряна “Армения” – не намерен признавать итоги выборов. “Публикуемые ЦИК результаты голосования “являются спорными и не внушающими доверия”, а также “противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев”, говорится в заявлении блока.

Политическая сила намерена “тщательно изучить предполагаемые и зафиксированные нарушения“. “Пока все эти спорные вопросы не нашли исчерпывающих ответов, мы не будем признавать итоги выборов”, – указывается в документе. Блок Кочаряна набрал 21,04 процента голосов.

Явка на внеочередных выборах в парламент Армении составила 49,4 процента. За право формирования нового правительства боролись 25 политических сил. Проходной барьер для партийных блоков составлял 7 процентов, а для партий – 5 процентов.

Поделиться ссылкой: