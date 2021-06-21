Национальный банк Беларуси приостановил действовавшие с февраля 2019 года рекомендации коммерческим банкам по предельному верхнему уровню процентных ставок по вкладам в иностранной валюте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо регулятора в адрес банков.

«Информируем о приостановлении действия рекомендаций, изложенных в письме Национального банка от 30 января 2019 года «Об установлении процентных ставок», в части установления верхнего предела процентных ставок по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц, сберегательным, депозитным сертификатам и облигациям банков новых выпусков в иностранной валюте», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2019 года регулятор рекомендовал банкам ограничить верхний предел ставок по краткосрочным валютным вкладам. Так, ставка по отзывным валютным вкладам в долларах США не должна была превышать 0,5 процентного пункта (п.п.) дополнительно к ставке ФРС США, по вкладам в евро – не более 0,5 п.п. к ставке Европейского центрального банка, в российских рублях – не более 0,5 ставки по кредиту “овернайт” Банка России.

По новым безотзывным вкладам сроком до 1 года максимальная ставка по депозитам в долларах и евро не должна была превышать 1 п.п. к базовой ставке соответствующего регулятора, ставка по вкладам в российских рублях – не более 0,8 ставки по кредиту “овернайт” Банка России.

В НББ пояснили, что приостановление рекомендаций позволит банкам более гибко реагировать на ситуацию на рынке.

В Беларуси в мае ускорился отток валютных вкладов из банковской системы. Так, по данным НББ, объем депозитов в иностранной валюте за январь-май снизился на 2,3% (в мае снижение на 2,8%) – до $10,75 млрд на 1 июня. Срочные депозиты в валюте сложились в сумме $7,06 млрд (с начала года снижение на 3% за счет сжатия в мае на 3,6%). Средства населения составили $4,23 млрд (снижение на 8,8% с начала года, в том числе на 3,2% за май), депозиты предприятий – $2,83 млрд (рост на 7,2% с начала года, в мае снижение на 4,1%).

Участники банковского рынка отмечают, что до введения ограничений по размеру ставок в 2019 году в белорусских банках была относительно высока доля валютных вкладов, открытых нерезидентами, главным образом, гражданами РФ. Это объяснялось сравнительно более высокими ставками по валютным вкладам в Беларуси по сравнению с Россией. После ведения ограничений по доходности доля валютных вкладов нерезидентов замено снизилась. Теперь, после снятия ограничений, участники рынка снова надеются на рост популярности валютных вкладов в белорусских банках у нерезидентов.

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