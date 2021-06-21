— Складывается впечатление, что внешняя политика Минска совсем разладилась, — пишет Александр Класковский. — Белорусские власти наживают неприятности на свою голову даже там, где это совсем не обязательно.

Например, министр иностранных дел Макей 14 июня на телеканале ОНТ назвал западную политику «триумфом говорящих голов без мозгов». А Литву, выступающую за усиление санкций против белорусского режима, наградил словечком «пигмей».

Стоит отметить, что Литва, население которой в три с лишним раза меньше белорусского, опережает, однако, Беларусь и по объему ВВП (не на душу населения, а в принципе!), и по средней зарплате (причем намного), и по размеру пенсий.

Так что выпад выглядит опрометчивым и фактологически, и по причине того, что накалять и без того сложные отношения с соседом — мягко говоря, недальновидно. Особенно для говорящих голов с мозгами, к числу которых наверняка относят себя деятели белорусского МИДа.

Лукашенко 19 июня, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, вдруг заявил, что Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты, поскольку та «поступила гадко», закрыв свое небо для «Белавиа».

То есть получается, что в отместку Украине Минск прижмет авиакомпании из Турции, Эмиратов?

Странное решение, если учесть, что эти государства отнюдь не давят белорусский режим санкциями, более того — явно закрывают глаза на его репрессивную политику, вызывающую возмущение в ЕС и США.

Белорусская власть спешит предстать в невыгодном свете даже в тех случаях, когда обстоятельства никак не принуждают.

Например, Беларусь оказалась единственным государством, которое на заседании Генеральной ассамблеи ООН 18 июня проголосовало против резолюции, призывающей все страны прекратить поставки оружия в Мьянму, а захвативших там власть военных — прекратить насилие и восстановить демократию.

На ровном месте создали проблемы властям и заявления Лукашенко о намерении организовать авиасообщение с Крымом, а также пригласить следователей из самопровозглашенной ЛНР допросить пойманного после посадки самолета Ryanair оппозиционного блогера Протасевича.

Возвращаясь к отношениям с Вильнюсом, стоит подчеркнуть, что там стоят на ушах от резко возросшего потока нелегалов из Беларуси. Минск на голубом глазу заверяет, что его погранцы, как обычно, бдят.

Но в странах ЕС охотно цитируют в этой связи сообщения ряда близких к белорусским властям медиа о том, что Лукашенко 26 мая в парламенте заявил, обращаясь к Европе: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Репутация трудно нарабатывается, но разрушается легко и зачастую непоправимо. Репутация Минска на международной арене и раньше была, мягко говоря, не блестящей.

И уж просто катастрофически режим подорвал ее за последний год, ввязавшись в конфронтацию с изрядной частью мира.

Причем белорусское начальство продолжает наступать на грабли, делая свой имидж еще мрачнее.