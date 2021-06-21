Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций в отношении Беларуси, в который включены 86 физических и юридических лиц. Об этом сообщил вчера европейский дипломатический источник, передает ТАСС.

«Совет ЕС утвердил индивидуальные рестриктивные меры в отношении Беларуси», – сказал он.

Это же подтвердил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто еще до утверждения санкций пояснил, что ЕС примет санкции против официального Минска за «нарушения прав человека и давление на оппозицию», а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair».

Он подчеркнул, что страны Евросоюза придерживаются единой позиции, требуя освобождения всех политических заключенных и задержанных в Беларуси.

Ранее Боррель сообщил, что экономические санкции против официального Минска рассмотрят на саммите ЕС 24–25 июня и утвердят сразу после него.

«Экономические санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24–25 июня и утверждены после встречи глав государств, – заявил Боррель. – Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить».

Боррель подчеркнул, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые «наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей», однако «поскольку правительство [Беларуси] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление».

Санкционный список Евросоюза в отношении конкретных лиц

Судьи, следователи и прокуроры:

Наталья Бугук, судья Фрунзенского района г.Минска,

Алина Касьянчик, помощник прокурора Фрунзенского района г.Минска,

Игорь Курилович, старший следователь Следственного комитета Фрунзенского района г.Минска,

Сергей Шатило, судья Советского района г.Минска,

Анастасия Ачалова, судья Ленинского района г.Минска,

Мария Ерохина, судья Фрунзенского района г.Минска,

Юлия Близнюк, судья Фрунзенского района г.Минска,

Анастасия Кулик, судья Первомайского района г.Минска,

Максим Трусевич, судья Первомайского района г.Минска,

Татьяна Мотыль, судья Московского района г.Минска,

Александр Руденко, заместитель председателя Октябрьского суда г.Минска,

Александр Вовк, судья Советского района г.Минска,

Ольга Неборская, судья Октябрьского района г.Минска,

Марина Запасник, заместитель председателя Ленинского суда г.Минска,

Максим Филатов, судья в г.Лиде Гродненской области,

Андрей Грушко, судья Ленинского района г.Бреста,

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Республики Беларусь,

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь,

Геннадий Дыско, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь.

Депутаты:

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по законодательству,

Алексей Егоров, депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по законодательству,

Александр Омельянюк, депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по законодательству,

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.

Государственные СМИ:

Андрей Муковозчик, политический обозреватель газеты «СБ.Беларусь сегодня»,

Сергей Гусаченко, заместитель председателя Белтелерадиокомпании,

Геннадий Давыдько, член Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по правам человека и СМИ,

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД.

Администрации вузов:

Сергей Скриба, заместитель ректора Белорусского государственного экономического университета, отвечает за репрессии против студентов и их отчисления из вуза,

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета,

Александр Баханови, ректор Брестского государственного технического университета,

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств.

Чиновники, функционеры:

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента,

Дмитрий Лукашенко, средний сын Александра Лукашенко, бизнесмен, председатель Президентского спортивного клуба,

Лилия Лукашенко, жена старшего сына Александра Лукашенко Виктора, директор художественной галереи,

Валерий Иванкович, генеральный директор «МАЗа»,

Александр Шатров, бизнесмен, владелец и директор компании Synesis,

Сергей Тетерин, бизнесмен, владелец компании BELGLOBALSTART, совладелец VIBEL, председатель Белорусской федерации тенниса,

Михаил Гуцериев, российский бизнесмен с бизнес-интересами в Беларуси, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть»,

Алексей Олексин, один из ведущих бизнесменов Беларуси, совладелец Bremino Group, имеет широкие интересы в нефтяной отрасли, энергетике, недвижимости, логистике, табачной отрасли,

Александар Зайцев, бизнесмен, совладелец Bremino Group и Sohra Group, бывший помощник Виктора Лукашенко,

Иван Мыслицкий, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД,

Олег Беляков, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД,

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД,

Олег Лащиновский, бывший заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД,

Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД,

Дмитрий Стребков, начальник тюрьмы №8 в Жодино,

Евгений Шапетько, начальник Центра изоляции правонарушителей (Окрестина),

Игорь Кенюх, начальник изолятора временного содержания (Окрестина),

Глеб Дриль, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина),

Владимир Лапырь, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина),

Александр Василюк, руководитель следственной группы Следственного комитета,

Евгений Архиреев, руководитель Главного следственного отдела Центрального офиса Следственного комитета,

Алексей Коврижкин, руководитель следственной группы Следственного комитета,

Александр Агафонов, первый заместитель руководителя Главного следственного отдела Следственного комитета,

Константин Бычек, начальник следственного отдела КГБ,

Андрей Бокач, начальник РУВД Первомайского района г.Минска,

Александр Полулех, начальник РУВД Фрунзенского района г.Минска,

Александр Захвицевич, заместитель начальника РУВД Фрунзенского района г.Минска,

Сергей Ушаков, заместитель начальника РУВД Фрунзенского района г.Минска,

Сергей Артеменко, заместитель начальника РУВД Первомайского района г.Минска.

Александр Ридецкий, бывший начальник РУВД Октябрьского района г.Минска,

Дмитрий Бурдюк, начальник РУВД Октябрьского района г.Минска,

Виталий Капилевич, начальник Ленинского РУВД г.Минска,

Кирилл Кислов, начальник РУВД Заводского района г.Минска,

Сергей Варейко, начальник РУВД Московского района г.Минска,

Сергей Дубовик, заместитель начальника Ленинского РУВД г.Минска,

Александр Андриевский, заместитель начальника Фрунзенского РУВД г.Минска,

Виталий Мокрицкий, заместитель начальника Октябрьского РУВД г.Минска (до 17 декабря 2020 г.), начальник Партизанского РУВД,

Евгений Врублевский, старший сержант милиции Центра изоляции правонарушителей (Окрестина),

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, бывший начальник ГУБОПиК,

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома (до октября 2020 года возглавлял в Витебске ГУВД),

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь,

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны,

Андрей Гурцевич, начальник Главного штаба, первый заместитель командующего ВВС,

Леонид Чуро, гендиректор «Белаэронавигации»,

Алексей Авраменко, министр транспорта Республики Беларусь,

Артем Сикорский, директор отдела авиации Министерства транспорта.

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Ранее, в октябре, ноябре и декабре, Евросоюз ввел три пакета санкций против властей Беларуси. Ограничительные меры касаются официальных лиц, а также некоторых предприятий.

Всего в санкционном списке тогда были 84 лица, которым запрещен въезд в страны ЕС. В список входят Александр Лукашенко, его сын Виктор Лукашенко, глава ЦИК Лидия Ермошина, председатель КГБ Иван Тертель, экс-председатель Следственного комитета Иван Носкевич, генпрокурор Андрей Швед и другие силовики, а также судьи и члены избирательных комиссий.

Также ранее ЕС ввел санкции против юридических лиц: ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», Управления делами президента Беларуси, ООО «Синезис», ОАО «АГАТ – электромеханический завод», ОАО «140-й ремонтный завод» и ОАО «Минский завод колесных тягачей».

По неофициальной информации, под 4-й пакет санкций, вероятнее всего, попадут МАЗ, «БелАЗ», Logex, «Новая нефтяная компания», Sohra, Bremino Group, Globalcustom и «Белаэронавигация».

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