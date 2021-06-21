Проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Белорусью зарегистрирован в Верховной раде в пятницу. Как сообщает ТАСС, авторами документа стали члены межфракционного объединения “За демократическую Беларусь”, основную часть которого составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко “Европейская солидарность”.

“С момента принятия постановления прекратить какие-либо дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных”, – говорится в заявлении, текст которого в своем Telegram-канале разместил депутат Рады от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко. Документ уже зарегистрирован в парламенте, его текст еще не опубликован на сайте Рады.

Гончаренко пояснил необходимость принятия постановления тем, что Беларусь разрешила представителям правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР), которую Киев не признает, провести следственные действия с задержанным журналистом Романом Протасевичем. “Де-факто это означает признание так называемых [Донецкой и Луганской народной] республик и сотрудничество с террористами“, – заявил парламентарий.

В проекте постановления также предложено на официальном уровне отказаться признавать Александра Лукашенко президентом, а “белорусский режим” считать представляющим “угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами”, предложить гражданам Беларуси различного рода преференции и упрощенный визовый режим, а также призвать иностранные государства ввести персональные санкции против Лукашенко и его соратников.

Ответ Белорусской стороны

Беларусь намерена отказаться от приема самолетов, следующих с территории Украины. Об этом в субботу заявил Александр Лукашенко, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу

“Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем и будем спасать их людей – люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их для того, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет и так далее. А так не будет проблем. Другие турецкие авиакомпании пока летают напрямую, хотя ведем диалог: раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты”, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что “надо создать равные условия для самолетов ”Белавиа”. Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь”.

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