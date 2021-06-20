Второй президент Армении Роберт Кочарян

Такой жаркой предвыборной кампании в Армении, наверное, еще не было. В выборах участвует рекордное число политических сил – 25 политических партий и блоков. Главная интрига – удалось ли Пашиняну сохранить доверие в обществе или же разочарованные избиратели отвернулись от него. Из всей массы претендентов реально проходных только два: блок “Армения”, возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном, и действующая власть в лице партии “Гражданский договор” Никола Пашиняна. Явного фаворита нет.

Выборы в Армении, как “спецоперация по спасению Родины”

Претенденты на места в парламенте не стесняются в выражениях. Эксперты указывают на резкую поляризацию в обществе. Создается ощущение, что идет борьба не программ, а подготовка к поствыборным событиям. Участники кампании говорят не о том, кто будет лучшим главой правительства и какую Армению они собираются строить, а о том, как они расправятся с соперниками. Все чаще слышатся разговоры о том, что даже если выборы пройдут нормально, 21 июня, возможно, будут столкновения победителей и побежденных.

Один из лидеров партии “Армянский национальный конгресс” Левон Зурабян, к примеру, назвал выборы “спецоперацией по спасению Родины”.

Кто может пройти в парламент Армении

Избиратели на самом деле оказались перед непростым выбором – отдать голоса за Пашиняна, который, как считает значительная часть общества, сдал Карабах и оказался неспособным защитить границы страны, или за Кочаряна, десятилетнее правление которого многие связывают с коррупцией и жесткими расправами с политическими оппонентами.

Если в начале предвыборной кампании “Гражданский договор”, согласно данным социологов, опережал блок Кочаряна, то сейчас картина изменилась. По последним данным опросов местного социологического центра MPG Ltd, за блок “Армения” Кочаряна готовы проголосовать 24,1% избирателей, а за “Гражданский договор” Пашиняна – 23,8%.

На третье место социологи ставят блок “Честь имею” экс-президeнта Сержа Саргсяна с 7,4% голосов. Не исключено, что в парламент снова пройдет партия “Процветающая Армения” олигарха и самого крупного работодателя в стране Гагика Царукяна, а также партия первого президента Левона Тер-Петросяна “Армянский национальный конгресс”. Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков – 7.

Особенности досрочных выборов в Армении

Как указал в интервью DW политический аналитик, член Палаты адвокатов Давид Сандухчян, эти выборы уникальны участием в них сил, представляющих всех лидеров Армении после распада СССР. Еще одной особенностью Сандухчян называет постоянное нагнетание страха у избирателей перед возможным вторжением азербайджанских войск, захватом ими приграничных территорий, грядущей экономической катастрофой и потерей государственности.

“Если одни уверены в победе Пашиняна или Кочаряна, то другие считают, что распыленные между двадцатью пятью силами голоса не позволят ни одной из них получить стабильное большинство, и окончательная расстановка сил определится после второго тура”, – считает Сандухчян.

Пашиняну может помочь индифферентность армянского общества

“Несмотря на то, что после осенней войны отставки Пашиняна потребовали не только оппозиция, но и президент, высшие духовные лидеры, ученые и военное руководство во главе с начальником генштаба, ему удалось удержаться у власти”, – делится с DW свои мнением политолог Манвел Гумашян.

По его мнению, в иных случаях в поддержку таких требований на улицы вышли бы сотни тысяч человек, но этого не произошло, что свидетельствует об индифферентности общества по этому вопросу. “Конечно, это не означает, что у Пашиняна безоговорочная поддержка народа, – говорит Гумашян. – После войны в стране очень много разочарованных людей, хотя в целом они недовольны не лично Пашиняном, а сложившейся послевоенной ситуацией”. Поэтому с большой долей вероятности можно прогнозировать, что избиратели, оставшиеся верными Пашиняну, сумеют обеспечить ему и его команде лидерство в парламенте, считает эксперт.

Гумашян не исключает, что второй силой после Пашиняна в парламенте, оттеснив блок Кочаряна, вновь окажется команда олигарха Царукяна – партия “Процветающая Армения”. Шансы остальных политических сил – за исключением партии “Армянский национальный конгресс”, колеблются до проходного барьера, считает политолог.

Вопрос Нагорного Карабаха в предвыборной риторике

“Несмотря на жесточайшую критику известного заявления о прекращении военных действий в Карабахе, Кочарян и его соратники не призывают отказаться от него, но считают, что могут лучше строить отношения и с Азербайджаном, и с Россией. Публичная риторика лидеров блока “Армения” содержит и обещания вернуть потерянные территории, правда, не указывается, как они собираются это делать”, – указывает Гумашян.

Позиция же Пашиняна по вопросу урегулирования конфликта – в активизации переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, с участием ее сопредседателей – России, Франции и США, а “предметом переговоров должен быть статус Карабаха”. Объективно позиции основных политических сил Армении в вопросе будущего Карабаха и проживающих там армян, мало чем отличаются.

Внешнеполитический курс Армении глазами кандидатов

В вопросах внешней политики лидирующие силы подчеркивают важность интеграции в рамках Евразийского экономического союза и продолжение сотрудничества с ЕС в рамках договора о партнерстве. Однако, подчеркивает Сандухчян, несмотря на заверения Пашиняна в соблюдении договорных обязательств в ОДКБ и верности экономическому сотрудничеству с Россией в рамках ЕАЭС, наибольшее значение он придает отношениям с Западом и особенно со странами ЕС.

Кочарян, несмотря на то, что в бытность президентом характеризовал внешнюю политику Армении как многовекторную, всегда считался пророссийским политиком, а обещание кандидата в случае победы на выборах закрыть Фонд Сороса после принятия закона об иноагентах, внесло дополнительный штрих в его внешнеполитические приоритеты.

Экономические программы не являются главными

На таком жарком фоне предвыборной борьбы кандидаты не слишком утруждали себя представлением программ экономического развития. Кочарян заявил, что готов вернуть Армении репутацию “закавказского тигра” и повторить темпы роста, которые были в годы его президентства – до 12,5%. Главные сферы, куда будут инвестированы серьезные средства – энергетика, строительство, армия.

В свою очередь Пашинян упор делает на необходимости расправиться, наконец, с коррупцией бывших властей, вернуть награбленное народу и акцентирует внимание на полной деблокаде Армении, что позволит стране выйти из тупика и получить возможность развивать промышленность, торговлю, туризм.

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Голосование в Армении началось на 2008 избирательных участках в 07.00 мск и продлится до 19.00 мск. Согласно официальным данным, право принять участие в выборах имеют более 2,57 млн граждан. В последних парламентских выборах в декабре 2018 года приняли участие лишь более 1,25 млн избирателей.