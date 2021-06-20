В своем выступлении Тихановская коснется ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair и арестом Романа Протасевича, призовет не допустить «торговли» политзаключенными, обратит внимание на доказательства пыток и самоубийства в тюрьмах, эскалацию репрессий против журналистов и закрытие TUT.by. Вместе с министрами будут обсуждаться дальнейшие шаги по оказанию давления на режим, привлечению виновных к ответственности и помощи репрессированным.

Тихановская проведет встречи с премьер-министром Люксембурга, министрами Бельгии и Словении. Запланированы встречи с руководством Еврокомиссии по Всеобъемлющему плану помощи для демократической Беларуси, который предусматривает до 10 миллиардов евро.

Завтра утром будет опубликован список лиц и компаний, попавших под санкции. Также планируется, что завтра на встрече министры примут решение о принятии секторальных санкций.