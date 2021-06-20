Светлана Тихановская прибыла в Люксембург по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает советник политика Франак Вячорка. Завтра утром она выступит перед министрами иностранных дел ЕС по ситуации в Беларуси и ответит на их вопросы.
Тихановская проведет встречи с премьер-министром Люксембурга, министрами Бельгии и Словении. Запланированы встречи с руководством Еврокомиссии по Всеобъемлющему плану помощи для демократической Беларуси, который предусматривает до 10 миллиардов евро.
Завтра утром будет опубликован список лиц и компаний, попавших под санкции. Также планируется, что завтра на встрече министры примут решение о принятии секторальных санкций.
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