Светлана Тихановская прибыла в Люксембург по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сообщает советник политика Франак Вячорка. Завтра утром она выступит перед министрами иностранных дел ЕС по ситуации в Беларуси и ответит на их вопросы.

В своем выступлении Тихановская коснется ситуации с вынужденной посадкой самолета Ryanair и арестом Романа Протасевича, призовет не допустить «торговли» политзаключенными, обратит внимание на доказательства пыток и самоубийства в тюрьмах, эскалацию репрессий против журналистов и закрытие TUT.by. Вместе с министрами будут обсуждаться дальнейшие шаги по оказанию давления на режим, привлечению виновных к ответственности и помощи репрессированным.

Тихановская проведет встречи с премьер-министром Люксембурга, министрами Бельгии и Словении. Запланированы встречи с руководством Еврокомиссии по Всеобъемлющему плану помощи для демократической Беларуси, который предусматривает до 10 миллиардов евро.

Завтра утром будет опубликован список лиц и компаний, попавших под санкции. Также планируется, что завтра на встрече министры примут решение о принятии секторальных санкций.

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