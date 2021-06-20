EUSPA будет тесно сотрудничать с ESA

Создание EUSPA было одобрено Европарламентом в мае 2021 года. Ожидается, что в ближайшие годы агентство наймет до 700 сотрудников. В основном они займутся навигационными системами Galileo и EGNOS, а также системой Copernicus для наблюдения за земной поверхностью, спутниковой системой кодированной связи GOVSATCOM и системами ЕС для мониторинга орбиты и пространства в непосредственной близости от Земли.

“Можно с полным основанием назвать то, что сейчас создается в Праге, аналогом американского NASA для ЕС”, – заявил в интервью DW Карел Добеш, с 2006 года представляющий в GSA чешское правительство. “EUSPA будет тесно сотрудничать с Европейским космическим агентством (ESA) в Париже, – добавил он. – При этом ESA и далее продолжит поиск и создание технических решений. Но помимо этого, также понадобится еще кто-то, кто будет в состоянии реализовывать эти программы”.

После трех лет обсуждений и жесткой дипломатической борьбы Еврокомиссию удалось убедить не создавать новое агентство Евросоюза, а объединить все космические программы ЕС под одной крышей. “Недавно основанное EUSPA будет отвечать за осуществление всех космических проектов ЕС”, – объясняет Добеш.

Третья страна в космосе

Родриго да Кошта, директор нового агентства Евросоюза, оценивает ситуацию похожим образом: “EUSPA будет играть ключевую роль в претворении в жизнь космических программ ЕС и реализации амбиций Евросоюза в этой сфере”. Уже одно лишь запланированное количество сотрудников нового агентства показывает, насколько велики предстоящие изменения, продолжает португалец.

Таким образом, персонал для работы в EUSPA в Праге сейчас ищут по всему ЕС. “Мы рассчитываем, что наша столица станет центром космической индустрии ЕС”, – подчеркнул представитель чешского правительства Карел Добеш.

У Чешской Республики есть хорошие предпосылки для того, чтобы стать новой штаб-квартирой европейской космонавтики: после США и Советского Союза Чехословакия, в состав которой Чешская Республика входила с 1918 по 1992 год, была третьей страной в мире, отправившей своего гражданина в космос. Это был военный летчик Владимир Ремек, в 1978 году вместе с Алексеем Губаревым совершивший полет на советском космическом корабле “Союз-28”. Ремек, депутат Европарламента с 2004 по 2013 годы, лично выступал за то, чтобы GSA располагалось в Праге.

60 компаний космической отрасли

Также еще в 1978 году Чехословакия построила свой искусственный спутник Magion 1 и вывела его на орбиту. В 2019 году был запущен последний на сегодняшний день чешский спутник – Lucky-7. Исходя из этого, логично, что чешские власти с момента вступления страны в ЕС в 2004 году неуклонно увеличивали свои взносы в ЕКА, в 2021 году достигнувшие 50 миллионов евро в год.

На заводе компании ATC Space производятся важные компоненты для европейской ракеты “Ариан” Чешские компании также все активнее участвуют в европейской космической отрасли, в которой сейчас работает четверть миллиона человек по всему Евросоюзу. В стране сейчас действуют более 60 компаний, которые занимаются выпуском продукции для космических полетов. Например, в Клатовах в Западной Богемии, компания ATC Space производит важные компоненты для европейской ракеты “Ариан”.

Космическое пространство и Кремниевая долина Европы

“Размещение EUSPA в Праге было бы невозможным без успеха чешских компаний и университетов в космической отрасли, – констатирует в беседе с DW замминистра транспорта Чехии Ян Зехтер, который курирует вопросы космоса в правительстве страны. – Именно эти успехи пробудили интерес ЕС к Чешской Республике в этой области”.

Зехтер считает, что в его стране появится и европейская космическая Кремниевая долина: “В конце концов, цель состоит в том, чтобы применить результаты космических исследований ЕС на практике, например, в навигации, наблюдении Земли и использовании данных в сельском хозяйстве или в борьбе с короедами, уничтожающими леса”. Чешское государство должно сделать все возможное, чтобы помочь в этом, пояснил замминистра транспорта. Например, по его словам, пора создать чешский аналог Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR).

Не хватает поддержки “трудовых мигрантов”

Тем временем EUSPA уже начинает приносить выгоду Чехии. В конце мая министры транспорта стран-членов ЕС определили местонахождение новых суперкомпьютеров, которые, среди прочего, должны будут участвовать в обработке данных космической программы ЕС. Один из них будет установлен в Техническом университете в Остраве.

Несмотря на это, по крайней мере власти Праги пока демонстрирует несколько пренебрежительное отношение к EUSPA. Новому агентству понадобится новое здание для своих сотрудников и англоязычные школы для их детей, а также помощь в поиске жилья. “Мы, как пражане, не имеем к этому никакого отношения, это дело чешского государства”, – отмечает в интервью DW Вит Хофман, представитель столичной городской администрации.

По словам Карела Добеша, Прага интересна для ищущих работу из других стран ЕС во многих отношениях, например, из-за царящей в городе безопасности, разнообразных культурных событий и высокого качества жизни. В то же время чешские власти пока делают слишком мало для высококвалифицированных специалистов-мигрантов, которые хотят жить и работать в столице страны. “До сих пор нет никакого чешского учреждения, которое облегчало бы иностранцам начало работы здесь”, – посетовал Добеш.