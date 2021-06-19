«Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, необходимости такой нет», — сказал он.

Лукашенко также сообщил, что белорусскую вакцину планируется подвести к будущему штамму коронавируса.

«Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную», — пообещал он.

В время общения с коллективом учреждения он поздравил персонал больницы и всех медиков в их лице с профессиональным праздником.

«Вы — герои, потому что лечите детей, — заявил он. — Врач и учитель — это зеркало любого государства, будьте достойны этого звания. Я вам желаю оставаться стержнем нашего общества», — цитирует его президентская пресс-служба.

Лукашенко пообещал изучить вопрос предоставления выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию. Он подчеркнул, что надо ознакомиться с опытом, имеющимся в других странах.

Лукашенко посетил несколько отделений больницы, реанимацию, школу сахарного диабета и изотопную лабораторию, ознакомившись с материально-технической базой учреждения, пообщался с пациентами и их родителями, вручил детям подарки, а больнице — сертификат на аппарат УЗИ.