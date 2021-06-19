«Для нас, немцев, этот день — повод для стыда», — заявила она, подчеркнув важность отношений с Россией и напомнив о миллионах погибших, в частности — на территориях, принадлежащим России, Украине, Беларуси и странам Балтии. Она подчеркнула, что нельзя забывать, что «мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками».

Она заявила о глубокой признательности со стороны Германии за то, что многие протянули Берлину руку примирения, несмотря на войну. Меркель напомнила о том, что Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году, благодаря политике Михаила Горбачева, и страны смогли развивать гражданские связи.

Канцлер назвала аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов в Украине нарушением международного права, что неприемлемо для Германии. При этом она подчеркнула, что Германии по-прежнему необходим диалог с Россией, поскольку страны тесно связаны исторически, социально и экономически.

Накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на памятной церемонии по случаю 80-летия годовщины нападения Германии на СССР в германо-российском музее Карлсхорст, призвал не использовать историю в качестве оружия. Он подчеркнул, что никакое другое государство во время войны не понесло больших потерь, чем СССР. Он призвал не забывать уроки войны. По мнению Штайнмаера она оставила глубокий раскол, который не преодолен даже после падения «железного занавеса».