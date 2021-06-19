В России не прекращается рост числа заболевших коронавирусом, а вариант “Дельта”, как сообщили в ВОЗ, теперь преобладает в мире. Эти и другие новости, связанные с пандемией коронавируса, в обзоре Русской службы BBC.

В России зарегистрировано самое большое количество новых случаев (регистрируемых за сутки) заражения за последние четыре месяца – 17,9 тысяч новых случаев коронавируса – это максимум с начала февраля этого года. В Москве ситуация еще хуже – в столице зарегистрировано 9,12 тысяч новых случаев – рекордное число заболевших за весь период пандемии.

466 пациентов с коронавирусом за последние сутки умерли, из них 76 – в Москве.

После Москвы эпидемия быстрее всего развивается в Московской области (1 456 новых случаев), Санкт-Петербурге (996 новых случаев).

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 177 миллионов, за время пандемии умерли более 3,9 миллионов человек, получили прививку более 2,6 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Вариант “Дельта” становится доминирующим во всем мире

Вариант “Дельта” из-за своей заразности стал доминирующим в мире. ФОТО GETTY IMAGES Штамм коронавируса, получивший название “Дельта”, становится преобладающим вариантом болезни во всем мире, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

“Этот вариант уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим во всем мире, потому что он более заразный”, – сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По данным ВОЗ, штамм “Дельта” был впервые выявлен в начале октября 2020 года в индийском городе Нагпур, а сейчас он распространился уже более чем в 80 странах.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, именно “Дельту” сейчас находят у почти 90% заболевающих Covid-19 в российской столице. А как сказала российская вице-премьер Татьяна Голикова, инфицированность штаммом “Дельта” в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых – до 40%.

В Японии обсуждают возможность проведения Олимпиады без болельщиков

В Японии ширится протест с требованием отменить Олимпийские игры. Фото REUTERS

Провести Олимпийские игры в Токио без болельщиков будет “наименее рискованным” вариантом, заявили японские медицинские эксперты в своем отчете, который был опубликован в пятницу.

Олимпиада, которая должна была пройти в Токио в прошлом году, откроется через пять недель – 23 июля. Еще в марте этого года стало известно, что иностранные болельщики не смогут посетить Олимпиаду.

Некоторые японские официальные лица выразили желание, чтобы местные болельщики присутствовали на стадионах. Но медицинские эксперты заявили, что перемещения болельщиков могут способствовать распространению коронавируса и создадут нагрузку на медицинскую системы страны.

Окончательное решение о допуске на стадионы местных болельщиков, как ожидается, будет принято в понедельник, 21 июля.

Уже известно, что японские власти отказались от своих планов открыть шесть зон с прямой трансляцией Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Объекты, которые изначально предназначались для прямых трансляций, теперь будут использоваться как центры вакцинации.

В минувшую пятницу официальные власти и волонтеры, работающие на Олимпиаде, начали получать прививки от Pfizer. Все в Японии, по данным Рейтера, хотя бы один компонент вакцины получили 16% населения страны.

Евросоюз проиграл судебную тяжбу с AstraZeneca

Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca в конце мая, обвинив концерн в недопоставке вакцин. Фото AFP

ЕС проиграл судебную тяжбу в Брюсселе с британско-шведской компанией-производителем вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Евросоюз обратился в суд в Брюсселе в прошлом месяце, после того как компания задержала поставку вакцин, изначально взяв на себя обязательство поставить блоку из 27 стран 300 млн доз к концу июня.

Не справившись с производственными мощностями, компания снизила объем поставок до 100 млн доз вакцины, в связи с чем кампанию вакцинации в Европе пришлось задержать.

В связи с этим ЕС в своем иске попросил суд обязать AstraZeneca поставить к концу июня 120 млн доз вакцины.

Однако суд не стал удовлетворять это требование. Вместо этого он обязал компанию поставить в ЕС до 27 сентября в общей сложности 80,2 млн доз вакцины. В противном случае она должна будет выплатить штраф в размере 10 евро за каждую недопоставленную дозу.

В компании приветствовали решение суда и заявили, что уже поставили в ЕС более 70 млн доз вакцины, а показатель в 80,2 млн доз будет превышен уже к концу июня.

Вакцина Pfizer оказалась эффективнее китайской Sinovac

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNtech совместно с американской Pfizer, оказалась более эффективной, чем китайская вакцина Sinovac, показало исследование ученых в Гонконге, о котором пишет South China Morning Post.

Согласно результатам исследования, у людей, вакцинированных прививкой BioNtech/Pfizer, уровень антител был значительно выше чем у тех, кто получил прививку вакциной Sinovac.

Некоторым из тех, кто получил прививку китайской вакциной, может потребоваться и третья ревакцинация, допустил ведущий исследователь Бенджамин Коулинг, эпидемиолог из Университета Гонконга.

Ранее на этой неделе власти Индонезии сообщили, что более 350 медицинских работников, получивших прививку Sinovac, заразились коронавирусом после вакцинации, и десятки из них были госпитализированы. В связи с этим власти страны выразили опасения, что вакцина может быть неэффективной против новых штаммов болезни.

В июне Уругвай опубликовал данные о влиянии вакцины Sinovac на население страны, согласно которым китайская вакцина на 90% эффективна в предотвращении госпитализаций и смертей в отделениях интенсивной терапии.

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