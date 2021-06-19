Во время официального визита в Латвию делегация премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните встретилась с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и спикером латвийского парламента Инарой Мурниеце. Встречи были посвящены угрозе БелАЭС для граждан Европейского союза ЕС и вопросам о недопустимости закупки электроэнергии у третьих стран, сообщает пресс-служба литовского правительства.
Глава правительства Литвы поблагодарила Латвию за оперативную реакцию на ситуацию с самолетом Ryanair, совершившим 23 мая вынужденную посадку в минском аэропорту.
«Только единая позиция и последовательное давление со стороны демократического международного сообщества могут дать четкий сигнал белорусским властям, что нет другого пути, кроме как положить конец репрессиям против его граждан и нападениям на ЕС. Мы особенно обеспокоены явными пытками, постоянно растущим числом политических заключенных в Беларуси, а также нелегальной миграцией через границу с Литвой. Если белорусская власть использует нелегальных мигрантов в качестве оружия и средства давления на ЕС, это является нарушением не только международных норм, но и основных принципов гуманности», — сказала она.
На встрече обсуждалась реализация совместных стратегических инфраструктурных проектов — синхронизация электроэнергетических систем, проект Rail Baltica.
«Реализация этих стратегических проектов в амбициозные сроки должна оставаться приоритетом для наших правительств», — подчеркнула Шимоните.
Кариньш подтвердил, что поддерживает обеспокоенность Литвы по поводу безопасности островецкой атомной электростанции. С ноября 2020 года Латвия прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью. Также был обсужден ход реализации проекта синхронизации электрических сетей стран Балтии и ЕС. Премьер-министры Латвии и Литвы высоко оценили решения саммита НАТО и участие США в решении важных для региона вопросов и согласились с тем, что ситуация в регионе в целом вызывает беспокойство. Кариньш подчеркнул необходимость поддержки процессов реформ в странах Восточного партнерства, где особое внимание должно быть уделено укреплению устойчивости в таких областях, как экономика, безопасность и борьба с дезинформацией. Также была подчеркнута необходимость продолжения поддержки белорусского гражданского общества, говорится в сообщении пресс-службы латвийского правительства.
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