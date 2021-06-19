«Одно из самых важных — мы одинаково относимся к ситуации: полагаем, что островецкая АЭС небезопасна, и производимая ею электроэнергия не должна продаваться на рынке ЕС. Точно так же видим процесс синхронизации и максимально ускорим его. Для меня важно убедиться, что у нас нет разных политических позиций. А технические вопросы в ближайшее время обсудят энергетики», — подчеркнула литовский премьер.

Глава правительства Литвы поблагодарила Латвию за оперативную реакцию на ситуацию с самолетом Ryanair, совершившим 23 мая вынужденную посадку в минском аэропорту.

«Только единая позиция и последовательное давление со стороны демократического международного сообщества могут дать четкий сигнал белорусским властям, что нет другого пути, кроме как положить конец репрессиям против его граждан и нападениям на ЕС. Мы особенно обеспокоены явными пытками, постоянно растущим числом политических заключенных в Беларуси, а также нелегальной миграцией через границу с Литвой. Если белорусская власть использует нелегальных мигрантов в качестве оружия и средства давления на ЕС, это является нарушением не только международных норм, но и основных принципов гуманности», — сказала она.

На встрече обсуждалась реализация совместных стратегических инфраструктурных проектов — синхронизация электроэнергетических систем, проект Rail Baltica.

«Реализация этих стратегических проектов в амбициозные сроки должна оставаться приоритетом для наших правительств», — подчеркнула Шимоните.

Кариньш подтвердил, что поддерживает обеспокоенность Литвы по поводу безопасности островецкой атомной электростанции. С ноября 2020 года Латвия прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью. Также был обсужден ход реализации проекта синхронизации электрических сетей стран Балтии и ЕС. Премьер-министры Латвии и Литвы высоко оценили решения саммита НАТО и участие США в решении важных для региона вопросов и согласились с тем, что ситуация в регионе в целом вызывает беспокойство. Кариньш подчеркнул необходимость поддержки процессов реформ в странах Восточного партнерства, где особое внимание должно быть уделено укреплению устойчивости в таких областях, как экономика, безопасность и борьба с дезинформацией. Также была подчеркнута необходимость продолжения поддержки белорусского гражданского общества, говорится в сообщении пресс-службы латвийского правительства.