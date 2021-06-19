Немецкая фармацевтическая компания компания CureVac NV потеряла более половины своей рыночной стоимости после того, как её вакцина от коронавируса провалила тесты в рамках промежуточного исследования, сообщает ixbt.com.

Акции упали более чем на 52% на торгах в Германии, при этом компания подешевела на 9,6 млрд долларов после того, как стало известно, что вакцина оказалась эффективной только на 47%. Полученные данные ставят под сомнение будущее вакцины.

Компания CureVac, частично принадлежащая правительству Германии, имеет партнёрские отношения с Bayer AG, GlaxoSmithKline Plc и правительством Великобритании. Фармацевтическая компания старалась создать вакцину, нацеленную на мутировавшие штаммы.

Tesla и CureVac договорились о совместной разработке принтеров для производства мРНК-вакцин летом прошлого года. Немецкая компания сообщила, что такое портативное оборудование позволит наладить выпуск препарата в самых удалённых местах планеты.

Вакцина CureVac слегка отличается от своих конкурентов, поскольку использует немодифицированную форму мРНК. Компания также тестировала более низкую дозу мРНК по сравнению с Moderna и Pfizer

В апреле этого года основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал на своей страничке в Twitter пост о том, что компания CureVac скоро получит одобрение регулирующих органов на производство вакцины от коронавируса. Тогда же он заявил, что «этим летом прибудет целая волна вакцин», однако позже удалил это сообщение.

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