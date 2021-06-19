Беларусь единственная проголосовала против резолюции ООН по Мьянме

18 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по ситуации в Мьянме. Резолюция призывает вооруженные силы Мьянмы отменить чрезвычайное положение, освободить задержанных политиков, в том числе бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи, прекратить насилие против мирных демонстрантов, а также призывает страны-члены ООН не поставлять оружие в Мьянму, сообщает REFORM.by.

Из 156 стран 119 проголосовали “ЗА”, 36 “Воздержались”, в том числе Китай и Россия. Единственной страной, проголосовавшей “Против”, была Беларусь.

Резолюция носит рекомендательный характер.

В феврале в Мьянме произошел переворот. Военные задержали госсоветника Аун Сан Су Чжи, сместили руководство страны и ввели чрезвычайное положение. В стране вспыхнули массовые протесты, которые жестоко подавлялись с применением оружия. Были убиты более 800 человек.

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