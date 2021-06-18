Глава МИД Беларуси отказал в аккредитации журналистам ТАСС в Минске. Он объяснил это тем, что они не соответствуют требованиям, которые предъявляют в РБ к иностранным журналистам.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отказался предоставить аккредитации журналистам ТАСС в Минске, которые ранее длительное время работали в республике. Выступая в пятницу в Москве на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, он объяснил это тем, что они не соответствуют требованиям, которые предъявляют в Беларуси к иностранным журналистам, передает ТАСС.

В октябре прошлого года МИД Беларуси провел перерегистрацию всех иностранных СМИ в стране. В результате ТАСС была выдана только одна из трех аккредитаций, чем, по сути, деятельность агентства на территории Союзного государства была ограничена. Все обращения во внешнеполитическое ведомство республики оставались без ответа. Корреспонденты ТАСС аккредитованы в Минске с начала 1990-х годов и работают в полном соответствии с требованиями местного законодательства.

“Действительно, в октябре прошлого года было принято новое положение об аккредитации иностранных журналистов, в котором содержится определенное количество, ряд новаций, скажем так, в том числе мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси как правило граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы”, – заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

“Например, Deutsche Welle мы предлагаем, чтоб приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого СМИ. Почему? Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ, в первую очередь Запада, аккредитовывали в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти”, – пояснил Макей. “Понятно, что в данной ситуации это не было, скажем, чисто объективно журналистской подачей информации, как того требует в моем понимании закон о журналистике, а, скажем, идеологически заряженный. Получался в итоге идеологически заряженный пропагандистский материал, что не является, как мне кажется, задачей журналистики. Поэтому именно такое решение и было принято”.

“Сейчас у нас аккредитовано более 150 журналистов, из них, насколько мне известно, половина – это российские журналисты. И здесь особых проблем я не вижу, – продолжил министр. – Что касается информационного агентства ТАСС, то мы аккредитовали одного представителя. Если вы направите в ближайшее время российских граждан в Беларусь, они будут аккредитованы буквально в течение короткого времени, буквально в течение нескольких часов”.

“Что касается тех персон, которые вы предлагаете, то, к сожалению, на наш взгляд, они, опять-таки буду откровенен, не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом, в последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда в отношении Беларуси допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже “Радио Свобода” . Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении вопроса”, – заключил Макей.

Поделиться ссылкой: