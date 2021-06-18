В общепите снова разрешили продавать пластиковую посуду

В Беларуси изменили перечень пластиковой посуды, которую запрещено продавать в общепите. Некоторые позиции, бывшие ранее запрещенными, теперь снова разрешены, сообщается на Pravo.by.

В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 июня 2021 г. № 42 в новой редакции перечень будет таким:

вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы объемом до 300 мл, тарелки, коробки (исключение – предназначенные для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий), чашки.



Постановление вступает в силу с 19 июня 2021 года.

Предыдущее изменение вступило в силу с 1 января этого года, и там позиций было больше:

вилки; ложки; ножи; палочки для размешивания напитков; стаканы; тарелки; трубочки (соломинки) для напитков; упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий; чашки.

Из списка запрещенной пластиковой посуды пропали, а значит теперь могут использоваться:

– стаканы объемом более 300 мл,

– трубочки (соломинки) для напитков,

– контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки для продукции общественного питания.

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