В общепите снова разрешили продавать пластиковую посуду

В Беларуси изменили перечень пластиковой посуды, которую запрещено продавать в общепите. Некоторые позиции, бывшие ранее запрещенными, теперь снова разрешены, сообщается на Pravo.by.
В соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 июня 2021 г. № 42 в новой редакции перечень будет таким:
- вилки,
- ложки,
- ножи,
- палочки для размешивания напитков,
- стаканы объемом до 300 мл,
- тарелки,
- коробки (исключение – предназначенные для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий),
- чашки.
Постановление вступает в силу с 19 июня 2021 года.
Предыдущее изменение вступило в силу с 1 января этого года, и там позиций было больше:
- вилки;
- ложки;
- ножи;
- палочки для размешивания напитков;
- стаканы;
- тарелки;
- трубочки (соломинки) для напитков;
- упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
- чашки.
Из списка запрещенной пластиковой посуды пропали, а значит теперь могут использоваться:
– стаканы объемом более 300 мл,
– трубочки (соломинки) для напитков,
– контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки для продукции общественного питания.
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