Плановая медицинская помощь пациентам в Москве будет оказываться только при наличии у них прививки от коронавируса, сообщает “КоммерсантЪ”.

Исключение сделают для больных с онкологией и заболеваниями крови. Экстренная помощь будет оказываться всем, вне зависимости от наличия антител.

В пресс-релизе департамента здравоохранения говорится, что новые меры «введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов». В ведомстве пояснили, что у госпитализированных «априори ослаблен иммунитет», а исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. «Поэтому риск его заражения в случае занесения вируса на территорию больницы повышен. После операции в случае заражения резко возрастает риск тяжелых осложнений вплоть до летального исхода»,— заявили в депздраве.

Как отметили в ведомстве, «права на получение медицинской помощи не ограничиваются». Те, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, могут быть госпитализированы, но наличие противопоказаний должен определить врач стационара перед госпитализацией.

С предложением лечить отказавшихся от вакцинации в последнюю очередь в мае выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В середине июня Кремль заявил, что недоволен темпами вакцинации в стране. На сегодняшний день, по словам Собянина, в Москве привились 1,5 млн человек. Уровень популяционного иммунитета составляет 25%.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве выявлено 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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