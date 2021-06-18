Так считает директор кожевенно-обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов.

О коронавирусе и своей смерти

Весной минувшего года появилась новость о том, что Николай Мартынов умер от коронавируса. Потом выяснилось, что, к счастью, он все-таки жив.

«Я действительно болел, и болел тяжело, – говорит Мартынов. – Кто-то просто опередил события, которые должны произойти лет через 40–50».

Мартынов не стал разбираться, кто запустил утку о его смерти.

«Да, я был в тяжелейшем состоянии, – признается он. – Были два критических дня, когда я на самом деле был между жизнью и смертью. Но будем считать, что новость о моей смерти – это недоразумение…»

О бизнесе

Белорусский бизнес нуждается в доступных кредитных ресурсах, считает генеральный директор «Марко».

«Нужны более демократичные и доступные кредитные ресурсы без оборотных денег. Потому что сегодня за счет инфляции и курсовой разницы многие предприятия свои оборотные деньги, так скажем, проели», – сказал Мартынов в эфире smartpress.by.

О политике

Мартынов был членом Совета Республики, сейчас он один из членов официальной конституционной комиссии.

Николай Мартынов считает, что в целом Беларуси нужны перемены: «Я думаю, что за перемены все: от власти до работников какого-либо производства. Перемены нужны, и Конституция под них тоже модернизируется. Перемены нужны в отношениях между государством и гражданами».

По его словам, свои предложения должна внести также «правильная оппозиция», а «не те, которые нам с улицы диктуют, насильственные». «Нужно садиться за «круглые столы» и обсуждать, – сказал гендиректор «Марко». – Есть здравые мысли и в оппозиции – их нужно учитывать. Оппозиция подталкивает власть к каким-то действиям. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал! Но оппозиция должна быть разумная, конструктивная. И власть должна выполнять пожелания граждан. Иногда глаз замыливается, и тот, кто что-то делает, не видит своих ошибок».

Мартынов рассказал, что конституционная комиссия собирается два раза в месяц, и, по его словам, на собраниях всегда присутствуют около 100% участников за исключением тех, кто находится в командировке: «Все члены комиссии приезжают и очень активно вносят предложения от своих регионов, и потом эти вопросы мы обсуждаем. Работа идет очень серьезная. Думаю, в начале следующего года проект Конституции будет вынесен на референдум. Думаю, многие граждане, партии и общественные объединения найдут в новом проекте Конституции свои предложения».

О санкциях

Кожевенно-обувной холдинг «Марко» в связи с санкциями потерял примерно 1,5 процента, но все потери будут восполнены за счет более плотной работы с российскими производителями.

«Частично санкции стимулируют глубже развивать свое производство, – говорит Мартынов. – И нормально, если локализация будет доходить до 85 процентов. Я думаю, что вместе с Россией мы этого добьемся. И тогда у нас не будет никаких сбоев в поставках».

Мартынов отмечает, что поставками в Россию «Марко» перекроет такие полностью недоступные или почти закрывшиеся для компании направления, как Канада, Израиль, страны Балтии. Мартынов добавил, что холдинг сейчас занимается локализацией, с ориентацией на белорусских и российских поставщиков: «Более 90 процентов сырья – это Россия или Беларусь».

Кстати, холдинг «Марко» получил доступ к госзакупкам в России. До пандемии такой возможности фактически не было.

«Россия теперь немного по-другому смотрит на белорусских производителей, – объясняет Мартынов. – Теперь мы свободнее можем участвовать в госзакупках – это серьезная подвижка в отношениях».

Он отметил, что холдинг сейчас участвует в госзакупках на спецобувь правительства Москвы: «Сейчас мы занимаемся медицинской темой. Обеспечением той же спецодеждой, которая должна быть у каждого сотрудника медучреждений».

О свободе выбора и хорошей зарплате

Хорошая зарплата для работника лучше, чем соцпакет, считает генеральный директор кожевенно-обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов.

«Да, у нас есть собственный спортзал, в который могут ходить работники, та же баня, но я считаю, что это (не всё конечно, но часть) – пережитки прошлого, – говорит гендиректор «Марко». – Лучше хорошая зарплата, а человек сам решит, куда ее потратить. Не совсем правильно навязывать, куда человек должен пойти и чем заниматься после работы».

Мартынов отмечает, что 8 часов сотрудник должен выполнять обязательные технологические процессы на работе, а остальное время проводить так, как сам того хочет. «Кто-то занимается самообразованием, кто-то саморазвитием, кто-то любит активный отдых, кто-то пассивный. Выбор должен быть за работником».

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