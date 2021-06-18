«Рад, что мы пришли к согласию о санкциях в отношении Беларуси, которые будут жесткими и целенаправленными», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг после обмена мнениями со Светланой Тихановской о следующих шагах.

«С нетерпением жду нашей встречи в понедельник», — отметил Шалленберг, имея в виду запланированное на 21 июня в Люксембурге заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС, передают “Белорусские Новости”.

Последние дни появились неофициальные сообщения, что Австрия, имеющая тесные деловые связи с Беларусью, выступает за смягчение нового пакета санкций, подготовленного Евросоюзом. По этой причине Тихановская позвонила главе МИД этой страны и призвала страны ЕС в лице министра сохранять единство в решениях по Беларуси.

Министр Шалленберг сообщил, что Австрия поддерживает общую политику ЕС по Беларуси.

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