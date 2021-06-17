В Сети появилось видео смертельного крушения фуникулера в Италии, которое произошло 23 мая.

Кадры опубликовал телеканал Tg3 в Twitter. На них видно, как кабина с людьми почти доехала до платформы, но внезапно остановилась и на большой скорости поехала в другую сторону, после чего оборвался трос, и кабина упала с 20-метровой высоты.

Крушение произошло у озера Лаго-Маджоре на горе Моттароне. Погибли 14 человек, в том числе двое детей.

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