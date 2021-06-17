Исследователи из Австралийского национального университета разработали новую технологию, которая позволяет людям ясно видеть в темноте.

Ученые создали ультратонкую пленку, которую в будущем можно будет нанести на обычные очки и линзы. Она преобразовывает инфракрасный свет, обычно невидимый человеческому глазу, в изображения, которые люди смогут четко видеть — даже на больших расстояниях, пишет “Новое Время” со ссылкой на EurekAlert!.

Рабочий прототип состоит из кристаллов арсенида галлия, которые в сотни раз тоньше человеческого волоса. Ученые заверяют, что их технология «чрезвычайно легкая, дешевая и простая в массовом производстве», что делает ее доступной для обычных пользователей.

Они уверены, что в будущем такие очки смогут полноценно заменить приборы ночного видения. Несмотря на то, что их технология работает по схожему принципу, ей не нужны источники питания. Также приборы ночного видения могут стать причиной хронических травм шеи из-за своего веса — с очками такая проблема отпадет сама собой.

«Мы сделали невидимое видимым», — говорит ведущий исследователь доктор Росио Камачо Моралес. Пока что он не знает, когда их технология станет массовой и станет доступной для покупки.

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