Синоптики объявили желтый уровень опасности на предстоящие выходные в связи с жарой.

“18-20 июня (пятница-воскресенье) местами по республике максимальная температура воздуха достигнет +30..+33°С”, – говорится в сообщении Белгидромета.

Ожидается жаркая сухая погода. Небольшая облачность.

18 июля без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +25..+30°С.

19 июня без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11..+16°С, днем +26..+32°С.

Жара. Советы МЧС

Жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и может привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний.

Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками.

Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей – используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой температуре.

Старайтесь употреблять как можно больше жидкости.

Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продуктов.

Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву.

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