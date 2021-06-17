Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Беларуси, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась в среду в Женеве, передает ТАСС.

“Естественно, расхождения по Беларуси”, – сказал представитель Кремля в интервью радиостанции “Эхо Москвы” в четверг. При этом Песков заметил, что “Беларусь никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня” женевского саммита.

По словам Пескова, “тема Беларуси была озвучена американской стороной, озвучена во всем хорошо известном ключе”. “Мы все знаем позицию американцев, здесь и проблематика самолета [рейса Ryanair], они считают это недопустимым нарушением всего и вся. На это у нас есть своя позиция, что у нас есть информация, полученная из первоисточника – [от] президента Беларуси [Александра Лукашенко], и президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге”, – пояснил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, на саммите “было констатировано, что это [тема Беларуси] вряд ли то самое место, где можно сблизить позиции, это невозможно”.

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