Отец задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги записал видеообращение к Александру Лукашенко. Андрей Сапега просит помиловать его дочь, передает Еврорадио со ссылкой на primamedia.ru.

Мужчина надеется, что сможет встретиться с Лукашенко во время его визита во Владивосток и уговорить его помиловать девушку.

“Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком”, — говорит Андрей Сапега.

Он подчеркивает, что во время августовских протестов 2020 года его дочь была в Литве. Действия Софии он объясняет влюбленностью в Романа Протасевича. “И если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений. Она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь больше не будет привлечена к противоправным действиям”, — добавляет мужчина.

Софию Сапегу вместе с блогером Романом Протасевичем сняли с самолета компании Ryanair, принудительно посаженного в Минске 23 мая. Ее обвиняют в том, что была администратором Telegram-канала “Черная книга Беларуси”, где публикуют персональные данные силовиков. За это ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). Также есть сведения, что ее подозревают по ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

По белорусским законам помилование происходит по личному ходатайству осужденного. Ходатайства о помиловании рассматриваются только после того, как приговор вступит в законную силу.

Поделиться ссылкой: