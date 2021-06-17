Министр информации Владимир Перцов «вернулся» в межгосударственную телерадиокомпанию «Мир», но уже в новом качестве.

Совет министров постановлением №339 от 15 июня, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, назначил его полномочным представителем правительства в Межгосударственном координационном совете ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и в общем собрании акционеров ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир».

Владимир Перцов до назначения в апреле министром информации работал директором представительства «Мира» в Беларуси.

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