МВД Литвы и другие ведомства обсуждают вопрос возведения забора на границе с Беларусью, поскольку в последнее время увеличились масштабы нелегальной миграции, передает слова министра внутренних дел Агне Билотайте издание DELFI.

По ее словам, по этому вопросу проводится технико-экономическое обоснование, и такой забор может стоить около 15 миллионов евро.

Протяженность литовско-белорусской границы – 678,8 км. По словам Билотайте, из-за природного рельефа забор нельзя установить вдоль всей границы. Один км забора, по предварительной оценке, будет стоить около 30 000 евро.

«Кроме того, в дополнение к ограждению должны быть интегрированы элементы настенного видеонаблюдения — камеры, датчики и т.д. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро», — добавила она.

По данным пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли почти 400 мигрантов, в основном это граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.

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