Как работает система распознавания лиц Clearview AI и что с ней не так

Программа для распознавания лиц, разработанная стартапом Clearview AI, вызвала негативную реакцию во всем мире. Эксперты считают, что она нарушает права граждан на защиту личных данных.

Вы не хотите, чтобы ваша фотография появилась в базе данных Clearview AI – разработчика системы распознавания лиц? Генеральному директору этого американского стартапа мнение рядовых граждан, похоже, безразлично.

“Вся информация собирается на законных основаниях и является общедоступной”, – заявила глава компании Хоан Тон-Тат на ежегодной конференции Global Media Forum (GMF), открывшейся в Бонне в понедельник, 14 июня.

На сегодняшний день разработкой программного обеспечения для распознавания лиц занимаются сотни компаний по всему миру. По оценкам аналитиков, в 2020 году международный рынок подобных технологий составил примерно 10 млрд долларов. Однако ни одна другая компания, занятая в этой сфере, не подвергалась столь жесткой критике, как Clearview AI.

Этот сервис собирает фотографии людей из общедоступных источников – в том числе Facebook, Twitter и Instagram, – а затем за плату предоставляет доступ к своей базе. Чтобы воспользоваться поисковой системой, нужно установить мобильное приложение и загрузить в него снимок интересующего человека. Программа выдаст подборку его изображений, имеющихся в базе данных, а также ссылки на источники, позволяющие его идентифицировать.

Софт Clearview AI могут использовать для слежки за гражданами

Clearview AI регулярно критикуют за то, что технология нарушает конфиденциальность сотен миллионов пользователей. Правозащитники утверждают, что программное обеспечение, анализирующее миллиарды фотографий, нарушает строгое законодательство в сфере защиты персональных данных, действующее на территории ЕС.

Критики опасаются, что по мере развития технологий искусственного интеллекта такие системы позволят организовать слежку за населением планеты в беспрецедентных масштабах. Старший научный сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch, специалист по искусственному интеллекту Амос Тох подчеркивает, что правительства разных стран мира и частные компании все чаще используют системы распознавания лиц, чтобы шпионить за своими гражданами или клиентами.

“Мы видели, как системы распознавания лиц используются в России для задержания мирных демонстрантов или в Аргентине – для установления личности несовершеннолетних (подозреваемых в совершении преступлений – Ред.)”, – отмечает Тох.

Clearview AI продает данные полиции

Правоохранительные органы, в свою очередь, выступают за сохранение приложения в его нынешнем виде. Систему Clearview AI, к примеру, используют для расследования случаев насилия над детьми, а также в целях борьбы с терроризмом.А полиция США с помощью этой программы смогла установить личности некоторых граждан, участвовавших в захвате Капитолия 6 января.

Гендиректор компании Хоан Тон-Тат между тем утверждает, что Clearview AI больше не сотрудничает с частными фирмами и продает доступ к собранным данным только правоохранительным органам. Он добавил, что таким способом были раскрыты “тысячи преступлений”. Амос Тох из Human Rights Watch, однако, уверен, что во многих случаях риск злоупотреблений системой перевешивает любые возможные выгоды.

Программа Clearview AI нарушает европейское законодательство

Информация о сервисе Clearview AI впервые появилась в СМИ в начале 2020 года. После этого регуляторы разных стран мира – от Австралии до США – занялись изучением этой программы. В начале июня 2021 года комиссар Канады по вопросам конфиденциальности пришел к выводу, что использование системы Clearview AI правоохранительными органами нарушает права граждан на защиту личных данных.

Однако самая громкая реакция последовала из Европы – региона, который традиционно считается мировым лидером в сфере защиты данных. Летом 2020 года в Евросоюзе заявили, что использование полицией софта Clearview AI в его нынешнем виде, по всей вероятности, не соответствует законодательству ЕС. А регуляторы Германии и Швеции постановили, что система Clearview AI нарушает местное законодательство.

Впрочем, ни одно из этих решений не является достаточным для запрета использования системы на всей территории ЕС, поясняет юрист британской некоммерческой организации Privacy International (PI) Иоаннис Коувакас. Поэтому в мае PI совместно с другими НКО подали иски против стартапа в пяти странах: Австрии, Франции, Греции, Италии и Великобритании. В своих жалобах правозащитники указывают на то, что компания собирала информацию о жителях этих государств без их ведома и согласия.

В данный момент дела находятся в стадии рассмотрения. По словам активистов, решения по некоторым из них могут быть приняты уже в ближайшие недели.

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