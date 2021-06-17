IBM представила первый квантовый компьютер в Германии. Как утверждают разработчики, он способен искривлять законы физики и вычислений, чтобы работать быстрее. И через два года его скорость будет превышать вычислительные способности обычного компьютера в 37 раз.

IBM заявила, что Q System One – “самый мощный в Европе квантовый компьютер в промышленном контексте.”

Квантовый компьютер будет размещен в Энингене, который находится примерно в 20 километрах к юго-западу от Штутгарта. Он будет эксплуатироваться немецким исследовательским институтом Фраунгофера. Это первый квантовый компьютер компании, используемый за пределами США.

Почему этот компьютер – “чудо техники”?

Обычные современные компьютеры обрабатывают функции двоичным образом, выполняя задачи, которые используют фрагменты данных и являются только 1 или 0. Квантовые компьютеры используют субатомные частицы для выполнения вычислений на гораздо больших скоростях, чем существующие суперкомпьютеры, и данные могут быть как 1, так и 0 одновременно. Фрагменты данных на квантовом компьютере, известные как кубиты (сокращение от “квантовых битов”), значительно увеличивают его вычислительную мощность.

Машина помещена в стеклянный куб высотой 2,7 метра, чтобы защитить кубиты от шума и других физических помех, к которым они могут быть чувствительны.

Компании надеются использовать возможности квантовых компьютеров для потенциальной разработки новых материалов, лекарств или искусственного интеллекта.

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