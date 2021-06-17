16 июня сборная Италии по футболу в рамках Евро 2020 выиграла у Швейцарии и за тур до завершения игр в группе А вышла в плей-офф турнира.

Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на сайт УЕФА.

Победу итальянцам принесли дубль Мануэля Локателли (на 26-й и 52-й минутах) и гол Чиро Иммобиле (на 89-й минуте). Швейцарцы не сумели забить ни разу.

Итоговый результат – 3:0. Матч проходил в Риме.

Италия крупно победила и в первом матче группы А (3:0 в поединке с Турцией), поэтому третий матч группового турнира против сборной Уэльса превратился для итальянцев фактически в формальность – у нее шесть очков, и команда в любом случае займет одно из двух первых мест в группе, позволяющее играть в плей-офф.

За вторую путевку продолжают борьбу Уэльс и Швейцария. 16 июня Уэльс обыграл Турцию со счетом 2:0 и набрал четыре очка. У Швейцарии – одно, у Турции – ноль.

Также в среду на Евро 2020 Россия победила Финляндию со счетом 1:0. Второй матч второго тура группы В состоится 17 июня – Бельгия сыграет с Данией.

Евро 2020 началось 11 июня и должно завершиться 11 июля.

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