Скандал на авиарейсе, следовавшем из Беларуси в грузинскую столицу поздним вечером 16 июня.

Как рассказал «Салiдарнасцi» очевидец, пассажир рейса Минск-Тбилиси, показалось, что представитель Грузии, был нетрезв. На инцидент другие пассажиры обратили внимание, когда он стал на русском оскорблять рядом сидевшую женщину, предположительно, белоруску.

Стюарды отсадили женщину, но другие представители Грузии посчитали необходимым урезонить соплеменника. По словам собеседника, выстроилась очередь набить наглецу физиономию.

На видео «герой» (в серой майке с белым ободком) отбивается с пассажирского кресла. Конфликт пытались погасить два его родственника, присевшие рядом.

В самолете было немало женщин с маленькими детьми. Очевидец добавляет: «Все были в шоке».

По прибытию в аэропорт Тбилиси скандалиста забрала полиция.

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