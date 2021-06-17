Бойца Кудина ждёт дома жена и пятеро детей

История с задержанием в России и возможной экстрадицией на Родину белорусского бойца Алексея Кудина продолжается. А его жена Татьяна уже седьмой месяц воспитывает пятерых детей одна, сообщает Tribuna.com.

Напомним, многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа. При этом силовики трижды в упор стреляли в известного бойца.

В отношении Кудина возбуждено уголовное дело по статье 363 УК РБ («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок»; до пяти лет лишения свободы), но через пару недель его отпустили под домашний арест.

На судебное заседание в ноябре спортсмен не явился. Супруга Кудина рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд, но в суде бойца не дождались. Судья официально объявил Андрея в розыск. Вскоре Кудин выложил фотографию с геолокацией из Парижа и дал интервью «Трибуне», в котором рассказал о том, как покидал Беларусь.

21 января российские силовики по запросу беларусских задержали Кудина в Москве. Спортсмену грозит экстрадиция на Родину, где его ждет суд. В первые дни после этого задержания более 300 спортсменов из Беларуси написали письмо в поддержку Алексея с просьбой не выдавать его режиму Лукашенко. Сам кикбоксер написал прошение о получении политического убежища в России. С тех пор Кудин находится под арестом в Москве в ожидании решения. Изначально его судьбу думали определить 31 мая, но заседание суда перенесли на 18 июня.

В родном Молодечно Кудина ожидают жена Татьяна и пятеро детей. Многодетным отцом спортсмен стал из-за трагедии в семье родственников.

Большая семья Кудина

У Алексея и Татьяны две дочери, Стефания и Божена. Стефания учится в школе искусств в хореографическом классе, а Божене недавно исполнилось четыре года.

Алексея нельзя назвать строгим отцом. Если маму дочери слушаются с первого раза, то спортсмену приходится повторять.

«Папа есть папа! По натуре я мягче, чем кажусь в спорте. На тренировках в зале заставляю себя быть жестким. А вот на ринге доброта мне мешала. Из-за нее я проиграл многие бои», – рассказывал о своем характере Кудин.

В прошлом году в семье жены Кудина случилось несчастье: умер старший брат Татьяны – силовик, 22 года отработавший в органах. До этого от болезни скончалась его жена. У пары было трое детей, которые могли стать сиротами.

После случившегося состоялся семейный совет. Дело было примерно за месяц до выборов, когда Кудин готовил грузинского бойца MMA Романа Долидзе к дебюту в UFC на турнире в Абу-Даби. Жена вышла на связь с Алексеем по видео. Обсуждение было быстрым – боец не просил никакого времени подумать или чего-то в таком духе, а сразу принял решение взять детей под опеку.

«Я позвонила Леше. Он был в Абу-Даби. Сказала ему, что [сложилась] такая ситуация. Он сказал: «Давай брать», – вспоминала Татьяна в документальном фильме «Беларус» о своем муже.

«Человек с большим сердцем. Без восхищения не скажешь. В наше непростое время [для такого поступка] надо быть очень сильными людьми, которые верят в себя. О Лехиных поступках много говорить не надо. Посмотрите вокруг. Можно много говорить, что тоже там взял бы деток, если бы такая ситуация была. Можно говорить – а Леха взял», – рассказал друг Кудина Юрий Булат, отсидевший в октябре 15 суток и покинувший после этого Беларусь.

Из-за поствыборных событий Татьяна уже седьмой месяц воспитывает пятерых детей одна. Большая семья встречала Новый год без отца.

«У меня нет выбора. Мне нужно держать тыл. Нелегко, конечно. Нелегко. Ожидание того, что все будет хорошо, – оно дает силы. Я не могу его подвести никак. Он спрашивает: «Как у тебя дела?». Говорю: «Все хорошо». У меня должно быть все хорошо. Чтобы он не волновался», – делилась повседневными делами Татьяна.

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