Байден: «Пока не время для объятий, но и не время для холодной войны»

Владимир Путин дал отдельную пресс-конференцию сразу же после саммита с американским коллегой, который продлился около 4,5 часов. Чтобы охарактеризовать тон встречи с Джо Байденом он процитировал Льва Толстого: «“В жизни нет счастья, только зарницы его — дорожите ими”. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы, похоже, промелькнули». Байден «подхватил» эстафету с брифингом где-то через полчаса после Путина. И подчеркнул: «Пока не время для объятий, но и не время для холодной войны».

О холодной войне в эти дни в Женеве думать сложно. В городе фантастическая жара — обещанные более +30 по Цельсию, сообщает в своем репортаже с саммита “Громадське телевидение”. В обеих делегациях по итогам саммита заявляют о первых шагах к продуктивному диалогу, представители сторон выходят с переговоров вполне довольными. Но из последующих слов лидеров становится понятно: по большинству вопросов каждый остался на своих позициях.

Если накануне встречи глава МИД России Сергей Лавров, который тоже приехал на переговоры, замечал, что «для танго нужны двое», пока кажется, что Байден и Путин лишь начали договариваться об общих правилах этого танго. Было бы проще, если бы говорили только про стратегическую стабильность, о которой даже было принято совместное заявление. А вот в вопросах защиты прав человека, Беларуси, Навального, Донбасса и региональных конфликтов у России и США все еще нет общей траектории движения.

Без сомнения, это была историческая встреча — ведь Байден и Путин впервые встречались как президенты — пусть она и не стала сенсационным прорывом в сильно ухудшившихся в последнее время отношениях между Россией и США.

Раж у виллы Ла Гранж

Роскошный парк Ла Гранж, куда в разгар лета множество людей приходят любоваться розами, на этот раз просто не узнать. Больше чем за неделю до встречи его закрыли для посетителей, а в канун саммита окружили по периметру дополнительной оградой и колючей проволокой. С утра 16 июня все подступы к вилле полностью перекрыты для автомобилей — за исключением кортежей делегаций. Движение всего общественного транспорта в районе виллы перекрыто, а от остановки такси еще минут десять приходится идти пешком до пресс-центра, расположенного прямо через дорогу от Ла Гранж.

Фото сделано из пресс-центра оборудованного для журналистов со всего мира. Из-за забора можно рассмотреть прибытие кортежей Байдена и Путина. В этом плане почти все из полутысячи аккредитованных на встречу журналистов в равных условиях: попасть за кулисы саммита не удается никому.

Вход в виллу Ла Гранж увидеть можно, но разглядеть, как лидеры пожимают руки на крыльце — не удается. Только небольшая часть российских и американских журналистов была пропущена на территорию парка — они первыми услышали начальные заявления президентов. Перед переговорами в старинной библиотеке имения Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться. Она прозвучала в апреле этого года на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ и в Крыму, а также ожиданий дальнейшей эскалации. Байден же сказал перед встречей, что хочет определиться, «какие у нас с Россией есть вопросы, представляющие общий интерес».

Все остальные 4,5 часа переговоры велись в узком и расширенном форматах за закрытыми дверями.

В узком формате приняли участие Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен с переводчиками. В расширенном — другие представители делегаций. Вместе с Байденом приехали также советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. С Путиным, среди прочих, — его пресс-секретарь Дмитрий Песков и заместитель главы администрации президента и куратор «украинского вопроса» в Кремле Дмитрий Козак.

Приехали и послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан, которые были отозваны в апреле после введения Штатами нового пакета санкций. Собственно, их дальнейшая судьба определилась на саммите: вскоре они могут возвращаться к работе в Вашингтоне и Москве соответственно — так решили стороны переговоров. Собственно, это один из немногих продуктивных шагов, о которых удалось договориться Байдену с Путиным. Ну разве что еще согласовать позицию по вопросу о ядерном разоружении и одобрить взаимное решение о продлении договора СНВ-3 о стратегических наступательных вооружениях на пять лет. Ну и решить объединить усилия для борьбы с коронавирусом.

К слову о пандемии: встреча проходила со строгими карантинными ограничениями. Российскую делегацию, часть которой прибыла в Женеву вечером накануне саммита, заставили пройти тест на коронавирус — ведь российская вакцина «Спутник V», надлежащие две дозы которой, скорее всего, члены делегации давно уже получили, не сертифицирована в Шенгенской зоне, в которую входит Швейцария. Когда журналисты спросили Лаврова о результатах теста, он отшутился в своей специфической манере: «Вскрытие покажет».

Джо Байден прилетел в Женеву во второй половине дня 15 июня из Брюсселя — в завершение своего европейского турне, во время которого он встречался с британской королевой Елизаветой II и премьером королевства Борисом Джонсоном, участвовал в саммитах G7, НАТО и первом за семь лет саммите США- ЕС. «Соединенные Штаты вернулись» — наглядно демонстрировал Байден один из лозунгов своей предвыборной кампании на протяжении этой недельной поездки по Европе. Но таким образом он еще хотел и «сверить позиции» перед встречей с российским президентом.

Кульминация: обмен позициями

Около 17:30 по женевскому времени переговоры закончились. На экранах пресс-центра, где можно было наблюдать трансляцию из двора виллы, появился президентский лимузин: Байден вышел из виллы, сел в машину и отправился в отель Intercontinental, где он остановился днем ранее. Журналисты засуетились и нацелили камеры на ворота парка в надежде снять отъезд американского лидера. Но Байден, очевидно, выехал с другой стороны.

Пресс-конференции Путина и Байдена были кульминацией долгожданного дня саммита.

Пока Путин отвечал на вопросы о впечатлениях от Байдена, Китае, Минских соглашениях (в невыполнении которых он обвинил Украину),затронул тему российской оппозиции и санкции.

Байден во время пресс-конференции слово журналистам для вопросов давал сам. Как всегда, порой забывал имена и должности, шутил, просил разрешения у аудитории надеть очки и снять пиджак из-за сильной жары, пусть и предвечерней. Хотя пресс-конференция Байдена продолжалась лишь полчаса, на ряд вопросов он ответил значительно более предметно и развернуто, чем Путин. Среди важных и ожидаемых заявлений — осуждение диктаторского режима Лукашенко в Беларуси и упоминание о поддержке Украины.

«Я сообщил о непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия, связанные с Минским соглашениями, и я поделился нашей озабоченностью в отношении Беларуси. Он не выразил несогласия с тем, что там произошло: у него просто другая точка зрения на то, что с этим делать», — подчеркнул Байден.

Вопрос о достройке «Северного потока-2», который накануне встречи лидеров тоже изрядно выделялся в СМИ, Путин и Байден на брифингах не упомянули вообще. Но это не значит, что речь об этом не шла на саммите.

Встреча Байдена и Путина не стала одномоментным переломом к лучшему в отношениях России и США, но, несомненно, важен был сам факт того, что она состоялась. Накануне саммита в администрации Байдена отметили: не стоит воспринимать ее как поощрение России в чем-то (тем более, что встречу инициировал именно Байден) и как определенную легитимизацию нарушений международного права, к которому прибегает Россия. Это лишь начало диалога между новой американской администрацией и несменяемым российским президентом, который благодаря прошлогодним поправкам к конституции официально подтвердил этот свой статус.

Можно ли говорить о появлении хоть какого-то доверия в отношениях России и США?

Байден посоветовал пока не спешить с выводами. «Слушайте, это не о доверии. Это о собственных интересах и об их утверждении», — подчеркнул американский президент. Многих журналистов, правда, больше интересовало, удалось ли установить личный контакт двум лидерам. Попутно вспомнили слова Байдена после встречи с Путиным в 2011-м о том, что он смотрит в глаза российскому президенту и не видит там души, и недавние заявления — о том, что Байден считает Путина убийцей.

«Удалось ли установить определенные личные отношения, говорить сложно. Но самое главное, что президент говорил с президентом, что на этом уровне они нашли время и могли спокойно сидеть в одной комнате несколько часов. Они не согласились почти ни в чем: например, когда президент Байден поднимал вопрос о правах человека или об американцах, отбывающих сроки в российских тюрьмах — в этом есть серьезные расхождения в позициях с Россией. Они могли обменяться мнениями. Далее увидим, как все будет развиваться», — отметила нам в комментарии официальный представитель Госдепа США Андреа Калан.

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