Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев. Он приезжал сегодня, 16 июня, в Барановичи встречать журналиста Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток.

Как рассказал «Радио Свобода» Андрей Кравченко, автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились сотрудники ОМОНа, вывели всех из машины и приказали положить телефоны на капот. Константин Яковлев был сразу задержан.

Известно также, что он сегодня в Новой Боровой должен был проводить открытую тренировку.

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