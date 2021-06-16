Оперативники ГУБОПиК задержали 44-летнего минчанина, который передавал персональные данные госслужащих в Telegram-канал, сообщает пресс-служба МВД.

На момент задержания мужчина работал ведущим специалистом по экономической безопасности одного из коммерческих банков, а до этого – в правоохранительных органах Беларуси. Перед увольнением он забрал справочную информацию о представителях органов прокуратуры, подразделений ГКСЭ, ДФР, СК и гражданских организаций.

В материалах для служебного пользования содержались ФИО сотрудников, их адреса проживания, название должностей, специальных званий, номера служебных и личных мобильных телефонов. Все это публиковалось в открытом доступе на интернет-ресурсах.

Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды. Сейчас мужчина находится в ИВС.

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