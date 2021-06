В среду, 16 июня, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встречаются в Женеве (Швейцария). Переговоры называют одним из самых ожидаемых политических событий текущего года.

Джо Байден прибыл в Женеву еще вечером 15 июня. Чуть позже в местном аэропорту приземлился самолет с российской делегацией. При этом прилет самого Путина был запланирован непосредственно на 16 июня.

The president of the United States #JoeBiden and the Russian president #VladimirPutin meet face-to-face today at #Geneva ‘s historic Villa La Grange for the #GenevaSummit . (Orbisswiss photos) “3 things to watch…” BBC article https://t.co/2kNhbvqGIq pic.twitter.com/zT6rmmpSvc

Лидеры двух стран встретятся уже на вилле La Grange. Приблизительно в 14:00 по Минскому времени (в 13:00 по местному) на виллу прибудет Путин, где его будет встречать президент Швейцарии Ги Пармелен. Затем на место переговоров приедет Байден.

Lovely day in Geneva but not much chance of taking a walk in Parc de la Grange where Biden and Putin will be meeting on Wednesday. Fencing and barbed wire all the way round. La Ville de Geneve regrette le désagrément. pic.twitter.com/ZciYQyw8cr

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) June 14, 2021