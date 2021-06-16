Следователи генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики получили признательные показания Романа Протасевича в совершении преступлений на территории Донбасса в составе украинского батальона “Азов”, сообщил генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.

“Республиканским правоохранителям удалось получить (…) доказательства причастности Романа Протасевича к деятельности (…) проукраинской группировки “Азов”, (…) убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны. Полученные признательные показания Протасевича позволили (…) продвинуться в расследовании возбужденного (в ЛНР) в мае 2021 года уголовного дела”, – сообщил Горенко журналистам в среду.

По его словам, собранная следователями генпрокуратуры ЛНР совместно с белорусскими правоохранителями доказательная база в отношении Протасевича послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд, передает “Интерфакс“.

Два дня назад на пресс-конференции, организованной МИД Беларуси, участие в которой принимал Роман Протасевич, глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что никаких официальных запросов из-за границы о проведении следственных действий с Протасевичем не поступало.

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