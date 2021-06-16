Постоянные представители стран Евросоюза согласовали четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси. Совет ЕС утвердит его на своем заседании 21 июня.

Комитет постоянных представителей государств ЕС согласовал четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси. Заседание послов прошло в среду, 16 июня. Министры иностранных дел стран Евросоюза окончательно утвердят эти ограничительные меры на своем заседании в понедельник, 21 июня, сообщает корреспондент DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Список физических лиц и организаций, которые попадут под санкции, будет опубликован в день утверждения штрафных мер.

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